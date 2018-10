31 ottobre 2018- 11:23 Lusso: Gruppo Chalhoub incubatore di start up con The Greenhouse (2)

(AdnKronos) - "Chalhoub Group consida le start-up come alleati e a cui offrire loro uno spazio di lavoro, un percorso di tutoring e un terreno per ampliare le proprie idee. The Greenhouse è un'opportunità unica per le aziende tecnologiche e le start-up di tutto il mondo per implementare e testare le loro soluzioni con il principale rivenditore di lusso in Medio Oriente. Sono fermamente convinto che sia nostra responsabilità sostenere la prossima generazione di imprenditori, aiutarli a raggiungere il successo e contribuire all'economia. The Greenhouse è un programma eccezionale per accelerare le giuste soluzioni nella costruzione di un Gruppo a prova di future” ha commentato Patrick Chalhoub, co-Ceo di Chalhoub Group.Le startup in arrivo lavoreranno a stretto contatto con marchi e unità aziendali per migliorare l'esperienza in negozio, ottimizzare le operazioni di back-end e migliorare l'analisi in-store con prestazioni in tempo reale.