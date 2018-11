16 novembre 2018- 16:13 Lusso: Tax Free Shopping driver crescita, in Ue rallenta -6% (2)

(AdnKronos) - I dati Global Blue evidenziano, però, un’altra tendenza volta ad aumentare negli anni a venire: nel 2017i 'Millennials' sono stati i principali fautori dell’incremento del Tax Free Shopping francese. Con un’età compresa fra i 18 e i 34 anni rappresentano il 31% del totale dei Globe Shopper con un potere di acquisto che nel 2017 ha fatto registrare un +17% sul 2016. E i dati emersi nel 2017 ne sono esempio: circa 1.700 euro (+10% rispetto al 2016) la spesa annuale in Tax Free dei Millennials appartenenti alla categoria 'Infrequent', supera i 4.000 euro(+17% vs 2016) quella dei 'Frequent' per arrivare a oltre i 51.000 euro (+10% vs 2016) della categoria 'Elite'. Infine, per questi turisti, che rappresentano la prima generazione a essere cresciuta con Internet e smartphone, la possibilità di avere una esperienza di shopping personalizzata e 'digitale' è fondamentale. Scendendo nel dettaglio delle nazionalità, la spesa nei primi nove mesi del 2018 dei Globe Shopper cinesi, seppure in lieve calo (-4% rispetto al 2017), resta la protagonista del Tax Free Shopping con il 29% del totaledegli acquisti effettuati in Europa. Il Vecchio Continente continua a essere meta di shopping anche per i viaggiatori provenienti dai Paesi del Golfo (11% del totale delle vendite tax free), e per quelli in arrivo dalla Russia (8% del totale delle vendite tax free).