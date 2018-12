3 dicembre 2018- 16:15 Lutto nel Lokomotiv Mosca, muore il 18enne Lomakin

Mosca, 3 dic. - (AdnKronos) - Lutto nel calcio russo per la morte del 18enne trequartista della Lokomotiv Mosca, Alexei Lomakin. Il giovane giocatore era scomparso la scorsa settimana e oggi la notizia del decesso, diffusa proprio dal suo club: "Siamo profondamente tristi nell'annunciare la morte del nostro giocatore dell'Under 21, Alexei Lomakin. Siamo scioccati dalla tragedia e vogliamo mandare le nostre condoglianze alla famiglia". Non chiare le cause del decesso, sul quale sta indagando la polizia, non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.