3 dicembre 2018- 12:47 Luxottica: adesioni a ops EssilorLuxottica pari a 93,3% capitale

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - EssilorLuxottica ha raggiunto il 93,3% del capitale di Luxottica, secondo i risultati definitivi dell'ops promossa dalla società sulle azioni dell'emittente che si è conclusa lo scorso 28 novembre. I dati definitivi, già comunicati, "riflettono una correzione in difetto per 16.180 azioni portate in adesione all’offerta rispetto ai risultati provvisori annunciati in data 28 novembre 2018", sottolinea una nota. Il corrispettivo dovuto ai possessori delle azioni ordinarie Luxottica portate in adesione, ricorda la società, è pari a 0,4613 azioni ordinarie di EssilorLuxottica di nuova emissione con valore nominale di 0,18 ciascuna euro ammesse alle negoziazioni su Euronext Paris per ogni azione Luxottica portata in adesione all’offerta.