LUXOTTICA: H-ACK PREMIA IDEE GIOVANI CON UN POSTO IN AZIENDA

29 maggio 2017- 17:21

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Più di 300 ragazzi provenienti principalmente dall’Italia hanno preso parte lo scorso weekend alla seconda edizione dell’hackaton Luxottica in collaborazione con H-Farm, per individuare nuove idee, valorizzare i talenti e ascoltare proposte per innovare il settore del retail ottico in negozio e online.Ai primi tre team classificati sono stati assegnati premi in denaro di 5, 3 e 2 mila euro e la possibili di presentare il progetto vincente al management del Gruppo. I migliori verranno premiati per la prima volta nella storia delle H-ACK anche con un’opportunità professionale all’interno del gruppo. "Un segnale tangibile e concreto - si legge in una nota - del valore che Luxottica riconosce ai giovani, alla loro naturale propensione all’innovazione e alla capacità di comprendere, interpretare se non addirittura anticipare i cambiamenti. Caratteristiche che li rendono risorsa imprescindibile in una fase di profonda trasformazione".