24 aprile 2018- 14:26 Lvmh: inaugura a Longarone Manifattura Thelios, sito dedicato all'eyewear (2)

(AdnKronos) - Attraverso il connubio tra tecnologie avanzate e un know-how unico, la Manifattura Thélios costituisce un'organizzazione produttiva completa e dinamica che assicura un controllo capillare dei prodotti: dal brief creativo iniziale al design 3D e alla realizzazione finale, passando per l'elaborazione del prototipo. Per questo nuovo edificio Thélios ha scelto lo studio Designgroup Architetti Associati, che ha progettato la Manifattura: un ambiente di lavoro ideale dall'estetica innovativa, su una superficie di ben 8.000 metri quadri, caratterizzato da pannelli in corten e molteplici vetrate. La struttura è inoltre pensata per essere sostenibile ed eco-responsabile, vantando oltre 2.300 pannelli solari installati sul tetto.Thélios collabora già con le Maisons Céline, Loewe e Fred.