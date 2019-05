30 maggio 2019- 22:01 **M5S: 56.127 votanti su Rousseau, record assoluto**/Rpt

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Record di votazioni sulla piattaforma Rousseau, ben 14 mila in più rispetto all'ultima votazioni, peraltro spalmata su tre giorni. "Con 56.127 preferenze espresse - si legge sul blog delle Stelle - la nostra piattaforma online ha fatto registrare il record assoluto. Quella odierna è stata non solo la votazione con maggior partecipazione dell’intera storia di Rousseau, ma anche quella più partecipata di sempre a livello mondiale in fatto di democrazia digitale".