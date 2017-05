M5S: A FLORIDIA BANDO PUBBLICO ON LINE PER 'RECLUTARE' ASSESSORI

16 maggio 2017- 11:37

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Reclutare gli assessori del Movimento 5 Stelle tramite un bando pubblico online. E’ questo il criterio scelto dal meetup di Floridia (Siracusa), con a capo il suo candidato sindaco Francesco Conti, per affidare le varie deleghe. Il percorso di candidatura ad assessore prevede, intanto, la presenza di alcuni requisiti essenziali come il raggiungimento del diciottesimo anno di età, non avere condanne penali, non essere iscritto a partiti politici al momento della presentazione della domanda. Gli assessori designati dovranno, inoltre, impegnarsi ad attuare i contenuti del programma elettorale, fornire il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, accettare e sottoscrivere l’impegno etico elaborato. La selezione verrà gestita dal candidato sindaco. Dieci in tutto le deleghe previste: lavori pubblici, urbanistica, verde pubblico, arredo urbano, servizi cimiteriali, politiche sociali, pubblica istruzione, refezione, cultura e politiche giovanili. Quella di vagliare i migliori curriculum per scegliere gli assessori viene considerata dal Movimento 5 stelle di Floridia "un’apertura alle competenze tecniche dei singoli cittadini". "Si tratta di un segnale forte di democrazia partecipata che consentirà di rompere gli schemi del passato e, soprattutto, della vecchia politica - sostengono i componenti del Movimento -. I singoli cittadini non vengono più concepiti come meri numeri utilizzati per rastrellare voti ma come parte attiva di un progetto con il quale si intende rendere partecipe nella gestione della cosa pubblica chiunque ne abbia le potenzialità".