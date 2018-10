17 ottobre 2018- 17:56 M5S: abuso d'ufficio e falso ideologico, pm chiede processo per sindaco Bagheria

Palermo, 17 ott. (AdnKronos) - Con l'accusa di abuso d'ufficio, falso ideologico, turbata libertà degli incanti, violazione del segreto d'ufficio, la Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto al gup del Tribunale il rinvio a giudizio di Patrizio Cinque, il sindaco di Bagheria eletto con il M5S ma autosospeso dopo l'obbligo di firma disposto dal gip dopo l'iscrizione nel registro degli indagati. Il gup Paolo Emanuele Bencivinni dovrebbe decidere se mandare a processo Cinque già nei prossimi giorni. Chiesto il processo anche per altre 23 persone, tra cui imprenditori, funzionari comunali e l'ex assessore ai Lavori pubblici. Cinque è accusato dalla Procura termitana di irregolarità nella gestione degli appalti per lo smaltimento dei rifiuti. Avrebbe anche rivelato al cognato l'esistenza di un procedimento a suo carico per abusivismo edilizio.