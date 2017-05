M5S: ADDIOPIZZO, CONTRO DI NOI ATTACCO GRAVE E FALSITà

12 maggio 2017- 13:52

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Andrea Cottone, l’autore delle diffamazioni contenute nel video, è stato un nostro socio e ha lasciato Addiopizzo nell’estate 2008. Tuttavia, molti dei fatti citati riguardano un periodo successivo alla sua uscita dall’associazione. Ascoltarlo ci ha addolorato molto. Un attacco grave, delegittimante e profondamente ingiusto che ci pone davanti a una scelta inevitabile, quella di procedere per vie legali". E' quanto si legge in una nota di Addiopizzo. L'associazione antiracket torna sull'audio, captato l'anno scorso alla Camera, tra uno dei componenti dello staff della comunicazione dei Cinque Stelle e alcuni parlamentari nel quale si fa riferimento alla gestione di risorse in Addiopizzo e al candidato sindaco di Palermo per il M5S Ugo Forello, tra i fondatori del comitato antiracket. "Addiopizzo appartiene a un’intera città e a tutti coloro che vi si riconoscono - prosegue la nota -. Siamo un’organizzazione di volontariato, la maggior parte di noi ha donato e continua a donare gratuitamente il suo tempo, le energie migliori, le intelligenze, le passioni, le competenze, le visioni e le tensioni ideali che hanno reso possibile quanto è stato realizzato. Come tutte le organizzazioni che nel corso del tempo si evolvono, anche la nostra ha avuto la necessità di avere anche dimensioni di impegno retribuite. Serve a garantire e non disperdere nel tempo azioni e servizi e renderli sempre più efficaci ed efficienti".