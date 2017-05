M5S: ADDIOPIZZO, CONTRO DI NOI ATTACCO GRAVE E FALSITà (2)

12 maggio 2017- 13:52

(AdnKronos) - Per quanto riguarda i risarcimenti, invece, Addiopizzo ha "materialmente percepito soltanto 10mila euro per danni riconosciuti in sede di giudizio. Dal 2009 infatti, con l’entrata in vigore del 'Decreto Sicurezza', è stata esclusa la possibilità per le associazioni e gli enti pubblici di accedere al fondo vittime di mafia, che fino ad allora pagava i risarcimenti a loro riconosciuti. Quindi Addiopizzo dalle costituzioni di parte civile non riceve un euro da poter utilizzare per le proprie attività". E sull'accusa che erano sempre le stesse persone a ricoprire il ruolo di avvocati, Addiopizzo replica che è "legittimo, e anche abbastanza scontato, che scegliessimo avvocati interni all’associazione peraltro con competenza in materia. Due anni fa Ugo Forello ha lasciato l’associazione e da quando ci ha annunciato la sua candidatura non ha più avuto da Addiopizzo alcun incarico professionale".