M5S: ADDIOPIZZO E LA 'SCALATA' AL MOVIMENTO, 'NESSUN SOCIO ISCRITTO'

12 maggio 2017- 15:13

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Posto che ogni socio è personalmente libero di sostenere e aderire a qualsiasi partito politico, nessuno di Addiopizzo è attualmente o è mai stato in passato iscritto al Movimento 5 stelle". A precisarlo è Addiopizzo, dopo gli attacchi contenuti nell'audio captato alla Camera che getta ombre sulla gestione dell'associazione antiracket e sul candidato sindaco pentastellato di Palermo, Ugo Forello, tra i fondatori del comitato. Tra le accuse mosse c'è quella di una presunta scalata al M5s, una circostanza seccamente smentita da Addiopizzo, che ha deciso di "procedere per le vie legali" contro Andrea Cottone, "l'autore delle diffamazioni contenute nel video. Ascoltarlo ci ha addolorato molto".Priva di fondamento, per Addiopizzo, tra le altre è anche l'accusa di un conflitto di interessi nel Fondo di rotazione a Roma. "È la legge 44/99 che risarcisce le vittime di estorsione a prevedere che il Comitato di solidarietà sia un organo collegiale composto da 9 membri, fra cui anche rappresentati delle associazioni antiracket, oltre che di categoria" spiegano dall'associazione antiracket. Capitolo a parte i Pon vinti e la gestione poco trasparente delle risorse. "Abbiamo realizzato solo un progetto Pon Sicurezza, dal 2012 al 2015 - si legge nella nota di Addiopizzo -. Ogni singola spesa, man mano che veniva sostenuta dall’associazione è stata verificata, autorizzata e successivamente pagata dagli organi del ministero dell’Interno, deputati al controllo amministrativo e contabile, posto in essere per ogni singolo centesimo di euro. Non sono stati distribuiti soldi a pioggia".