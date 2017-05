M5S: ADDIOPIZZO E LA 'SCALATA' AL MOVIMENTO, 'NESSUN SOCIO ISCRITTO' (2)

12 maggio 2017- 15:13

(AdnKronos) - Falsa anche la notizia della fiera organizzata a piazza Sant'Oliva con 200mila euro usati per pagare le riunioni ("Mai fatta una fiera a piazza Sant’Oliva. In ogni caso, la liquidazione delle risorse umane coinvolte in un progetto non si può ridurre solo alla realizzazione di attività come possono essere un evento o una fiera) e del business realizzato con Addiopizzo Travel ("Addiopizzo Travel è una cooperativa con licenza di tour operator. Organizza 'viaggi etici per chi dice no alla mafia', mostrando la bellezza della Sicilia e servendosi esclusivamente di imprese pizzo-free") e la spiaggia antimafia Sconzajuoco ("Dal punto di vista economico l’esperienza si è chiusa in passivo. Il progetto non ha beneficiato di nessun contributo pubblico"). "Non abbiamo mai avuto la presunzione di essere intoccabili né tanto meno di esimerci dal confronto con gli altri - conclude la nota di Addiopizzo -. Abbiamo enorme rispetto della pluralità delle opinioni, ma crediamo di meritare rispetto e pretendiamo solo critiche costruttive che ascolteremo e prenderemo in considerazione, come sempre".