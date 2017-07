M5S: AL VIA CAMPAGNA ELETTORALE CANCELLERI, IN TOUR CON DI MAIO E DI BATTISTA

27 luglio 2017- 13:10

Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - I Cinque Stelle scendono in campo. In vista delle elezioni d'autunno in Sicilia il candidato governatore pentastellato, Giancarlo Cancelleri, prepara il suo 'tour d'agosto'. Un viaggio nelle città dell'Isola per raccontare "il sogno di una Sicilia a 5 Stelle". Insieme a lui ci saranno i big del movimento, Luigi Di Maio "ormai di casa qui" e Alessandro Di Battista "carico come non mai" per quella che si preannuncia come "una full immersion nei luoghi e negli eventi più belli e caratteristici della nostra Isola - spiega Cancelleri -. Visiteremo sagre e festival, piazze e spiagge, arriveremo fin sotto il vostro ombrellone a parlarvi di futuro. Perché questa volta la cambiamo davvero questa terra, ma per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto".Con #aTuttaSicilia si parte sabato 5 agosto da Marina di Ragusa, prima città siciliana con un sindaco a 5 stelle, per poi spostarsi l'indomani a Marzamemi. "Da lì inizierà un coast to coast che ci porterà fino alle pendici dell’Etna - spiega il candidato governatore -. Proseguiremo nel Messinese e decideremo in quale posto passare il ferragosto (a proposito se avete idee proponete). Sarà un viaggio indimenticabile tra le mille bellezze della nostra Isola e il calore unico dei siciliani". Un viaggio a bordo di auto 100 per cento elettriche, "coloratissime e ad impatto ambientale zero. Esempio concreto di futuro a 5 stelle" conclude Cancelleri.