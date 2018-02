M5S: ANZALDI, AUMENTA NUMERO BUGIARDI, DI MAIO SI DIMETTA

13 febbraio 2018- 20:31

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Aumenta numero bugiardi in futuro parlamento grazie a seggio blindato M5s: dopo Cecconi Martelli e Buccarella, anche Cozzolino. E Della Valle ha candidato suo segretario. Caro Di Maio, unico boomerang è per tasche cittadini. Con liste del genere un leader vero si dimetterebbe". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, a proposito della lista pubblicata dalle Iene. "Ancora bugiardi in parlamento -twitta ancora Anzaldi- rivelati dalla nuova lista delle Iene: Bulgarelli, Sarti, Benedetti, Lezzi...Tutti ricandidati da Di Maio. E siamo solo all'inizio. Se arrivano a 20 possono costituire un gruppo parlamentare autonomo...".