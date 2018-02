M5S: ANZALDI, RITIRO DESSì? LEGGI NON LO PREVEDONO

3 febbraio 2018- 20:33

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Di Maio annuncia il ritiro di Dessì dalla lista M5s? Dica in base a quale norma pensa di ritirarsi, perché le leggi non lo prevedono. Alle dimissioni dopo essere entrato in Senato non crede nessuno: Dessì sarà senatore grazie al seggio blindato M5s". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.