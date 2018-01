M5S: ATTIVISTA CONTRO DI MAIO, 'SUI TAXI DEL MARE L'HAI TOPPATA' MA VIENE ATTACCATO SUI SOCIAL (2)

31 gennaio 2018- 09:25

(AdnKronos) - Arcangela Savarino scrive ad Alì Listì Maman: "Mi dispiace che tu venga attaccato da persone che sono convinte che fare parte di un movimento o un partito voglia dire non criticarlo ed essere sempre d'accordo su tutto, al punto di difendere l' indifendibile. C'è bisogno di lucidità di pensiero, di critica: le uniche cose che consentono di crescere e migliorare un gruppo, ma mi rendo conto che non tutti possano capirlo. Alcuni hanno bisogno di essere guidati e comandati dall'alto, per evitare il faticoso lavoro di pensare con la propria coscienza. Ad maiora!". E Francesco Lo Fase si rivolge così al giovane avvocato: "Il problema di fondo è sempre lo stesso. Dai commenti emerge chiaramente che il movimento é tale e quale agli altri partiti con l'unica differenza che ancora non può dirsi che sia peggio darò che non ha governato il paese. Per il resto caro Ali fai silenzio... Non criticare giggino il ripetente". Mentre Fabrizio Bellavista dice: "Occorre farli parlare per capire cosa c’è all’interno del Movimento 5 Stelle. Non sentivo una frase razzista così da tanto tempo...".