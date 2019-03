11 marzo 2019- 19:57 M5S: atto costitutivo spiazza eletti, 'Casaleggio è in conflitto interessi'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Per la senatrice 'ribelle' si tratta di un "evidente" conflitto di interessi: "Il socio fondatore dell'associazione Movimento 5 Stelle 2017 è anche membro dell'associazione Rousseau che riceve soldi dai parlamentari. Ma il conflitto di interessi non è reato e dubito avremo presto una legge", rimarca Fattori.Certo non tutti la pensano allo stesso modo. "Non vedo la notizia - taglia corto piccata la 'pasionaria' Roberta Lombardi con l'Adnkronos, lei che in quel documento viene menzionata come membro del comitato di garanzia - parliamo di un documento risalente a un anno e mezzo fa, ogni volta che c'è di mezzo il M5S soffiate sul fuoco. Basta".