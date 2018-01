M5S: AUTORE INNO 5 STELLE GUIDA ATTIVISTI DELUSI, CHIUDE PAGINA FB PER INSULTI

22 gennaio 2018- 14:46

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Un appello lanciato su Facebook e una casella di posta elettronica per organizzare la 'rivolta' degli ex attivisti del M5S, quelli che hanno lasciato il Movimento perché delusi. A lanciare l'appello agli iscritti alla prima associazione -quella creata da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio nel 2009- é stato venerdì scorso Andrea Tosatto, nome noto in ambienti grillini per aver composto l'inno di Italia 5 Stelle a Imola.Tosatto in queste ore ha chiuso la sua pagina Fb "per insulti", si tratta della bacheca dove aveva invitato i delusi del M5S ad un'assemblea pubblica per ritrovare il vero spirito del Movimento, suonando la carica per riprendersi il nome e simbolo sottraendoli ai vertici 5 Stelle con un'azione legale.