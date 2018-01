M5S: AUTORE INNO 5 STELLE GUIDA ATTIVISTI DELUSI, CHIUDE PAGINA FB PER INSULTI (2)

22 gennaio 2018- 14:46

(AdnKronos) - "Non voglio arrivare a bloccare una persona ogni tre per due - scrive Tosatto precisando che la pagina chiude temporaneamente - Non voglio perdere di vista il mio benessere nel tentativo di esprimere il mio punto di vista. Non siete fascisti dite? Un profilo libero chiude a causa vostra". Tosatto, compositore di alcune cover-sfottò con cui animò le kermesse grilline ('Finché c'è Currò' e 'cosa resterà di questi euro 80' solo per citarne alcune), nel suo appello si rivolgeva soprattutto agli iscritti della prima associazione, alcuni dei quali sono oggi rappresentati dal Comitato per la difesa dei diritti dell'associazione M5S, di cui fa parte lo stesso Tosatto. Si tratta dell'organismo guidato dall'avvocato Lorenzo Borré che ha promosso l'azione legale per togliere nome e simbolo a Grillo, con tanto di curatore degli interessi della originaria associazione nominato nelle settimane scorse dal tribunale di Genova.