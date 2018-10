17 ottobre 2018- 19:59 M5S: Battelli, Italia 5 Stelle festa del governo con un occhio a europee

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Sarà la festa del governo, ci saranno tutti i ministri. Ci sarà il premier Giuseppe Conte, ovviamente Luigi Di Maio e Beppe Grillo, Roberto Fico e Alessandro Di Battista in collegamento dal Sud America". Lo dice a 'Huffington Post' il deputato Sergio Battelli che, insieme a Francesco Silvestri, è l'organizzatore di 'Italia a 5 Stelle' in programma al Circo Massimo il prossimo weekend, 20 e 21 ottobre. "Molto spazio sarà per l'Europa - prosegue Battelli - èil primo momento che dedicheremo a quel che succederà nei prossimi mesi di campagna elettorale per le Europee. Non vogliamo devastare l'Europa, ma proporre iniziative per cambiarne la governance e i trattati. La Lega farà la sua campagna elettorale. Noi la nostra. Partendo dal fatto che non si parlerà di uscita dall'euro né tanto meno di uscire dall'Unione. A maggio ci sarà sicuramente un Parlamento diverso che eleggerà una Commissione diversa. Viviamo le europee come una sfida politica. Dobbiamo rivedere i meccanismi di governo dell'Ue, e rimettere al centro la politica".