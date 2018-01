M5S: BAUDO, MOVIMENTO PRENDE MILIONI DI VOTI, BISOGNA CAPIRE PERCHé

24 gennaio 2018- 18:26

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - "I 5 Stelle sono un movimento da prendere in considerazione per la quantità di voti che prendono. Quando un movimento prende milioni di voti non si può ignorare. Bisogna capire i motivi che portano la gente a votare per loro”. Lo dice Pippo Baudo a margine del premio alla carriera conferitogli dall’università E-campus a Milano.Ai cronisti che gli chiedono un commento sulla scelta di Beppe Grillo di fare un blog staccato dal Movimento 5 Stelle risponde: “Ho letto stamattina con grande meraviglia che cambia il blog, ne fa uno suo. Avendo conosciuto Beppe in passato ho capito che lui si era un po’ stancato, che lui ha una grande nostalgia della comicità. Non può fare tutti e due insieme, comico e politico, e ora ha scelto via del divertimento, del teatro e dello spettacolo", conclude Pippo Baudo.