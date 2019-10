10 ottobre 2019- 16:01 M5S: Beppe Grillo ci sarà, a Napoli chiude Italia 5 Stelle

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Beppe Grillo ci sarà: anche quest'anno non mancherà l'appuntamento di Italia 5 Stelle. Il fondatore e garante del M5S nelle ultime ore veniva dato in forse per motivi personali, invece arriverà a Napoli per prendere parte alla festa del Movimento, mai mancata. Grillo chiuderà la serata clou, quella di sabato, quando sul palco dell'Arena Flegrea salirà anche il premier Giuseppe Conte. "A partire dalle 19 in Arena si terranno gli interventi politici - si legge su un post pubblicato sul blog delle Stelle - con il saluto di apertura di Luigi Di Maio. A seguire il giornalista Paolo Borrometi intervisterà insieme Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi ci saranno gli interventi di Roberto Fico e di Davide Casaleggio, mentre la chiusura vedrà salire sul palco Beppe Grillo.