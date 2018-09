18 settembre 2018- 18:24 M5S: Beppe Grillo, ecco il tariffario per intervistarmi...

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Per non far perdere tempo a voi giornalisti, e soprattutto a me, ecco i prezzi per l'anno in corso e per il 2019". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Quello che trovate allegato al presente post è un tariffario per le interviste. Per non far perdere tempo a voi, e soprattutto a me, ecco i prezzi per l'anno in corso e per il 2019". Il tariffario prevede: "Interviste scritte 1.000 euro a domanda (minimo 5 domande). Interviste giornali/riviste 1.000 euro a minuto (minimo 8 minuti). Interviste televisive 2.000 euro a minuto (minimo 8 minuti). Il tutto Iva esclusa".