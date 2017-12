M5S: BERLUSCONI, 87% NON HA MAI LAVORATO, INVIDIOSI DI CHI HA

28 dicembre 2017- 10:39

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Parole durissime di Silvio Berlusconi, ospite di Coffee break su La7, contro il M5S. Quello raccolto dai grillini "è un voto di protesta, un vero pericolo per il nostro futuro e la nostra democrazia: l'87% dei parlamentari non ha mai lavorato, sono assolutamente impreparati e incapaci". Non solo. Secondo l'ex premier, "hanno invidia nei confronti di chi ha: il ceto medio e gli imprenditori, invidia che si traduce talvolta persino in odio". Per Berlusconi, quello di Grillo è "un movimento pauperista" che raccoglie il "voto dei disgustati, degli arrabbiati".