M5S: BERLUSCONI, DILETTANTI DELLA VITA E MANTENUTI DELLA POLITICA

25 gennaio 2018- 09:28

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - I 5 Stelle "hanno tutti i difetti dei comunisti di una volta senza averne le qualità, cioè hanno idee pauperiste, prese dal bagaglio della vecchia sinistra, e le associano a un drammatico dilettantismo". Ad attaccare il M5S, ancora una volta, è Silvio Berlusconi dai microfoni di Rtl 102.5. "Vorrebbero far guidare il paese ad un ragazzo di 30 anni - prosegue l'ex premier - che a suo modo mi sta anche simpatico ma che non è riuscito nemmeno a laurearsi, non ha mai lavorato ed ha fatto, come massima esperienza della vita, solo lo steward allo stadio di Napoli. Sono dilettanti della vita e sono diventati anche dei mantenuti della politica, per loro è indispensabile" stare in Parlamento "per avere uno stipendio che non si sarebbero mai sognati di intascare nella vita. Chi vive solo dell'emolumento della politica è pronto a fare di tutto per conservare il reddito in Parlamento, come possiamo fidarci di persone così? I grillini sono come i vecchi comunisti, disposti a cambiare idea in qualsiasi momento e su ogni tema", come per l'"euro e le alleanze", visto che "ora sono pronti ad allearsi con tutti".