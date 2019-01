26 gennaio 2019- 20:53 M5S: Berlusconi, 'incapaci, pericolo più grave che comunisti nel '94'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - I 5 Stelle "hanno una assoluta inesperienza, sono incompetenti e non sanno nulla di pubblica amministrazione. Nel '94 i comunisti almeno mandarono al governo persone che avevano governato nelle amministrazioni locali, mentre questi signori non hanno nè studiato nè mai lavorato. Sono assolutamente incapaci di assumere decisioni e rappresentano per il Paese un pericolo più grave di quello dei comunisti nel '94". Lo ha detto Silvio Berlusconi in un'intervista a Stasera Italia su Rete4.