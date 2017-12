M5S: BERSANI, ANDREI A TAVOLO MA STAVOLTA CHIEDO IO STREAMING...

9 dicembre 2017- 19:03

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "Si', andrei a un tavolo con i 5 Stelle dopo il voto. Ma magari stavolta lo chiederei io lo streaming... Sul piano personale, io non ho l'idea di ripagare con la stessa moneta". Lo dice Pier Luigi Bersani a SkyTg24. non li ripagherei della"Ma c'è un problema politico. M5S è un partito di centro ma non fa alleanze. Senza un dibattito interno visibile non si possono fare alleanze e questo è un problema di democrazia interna ai 5 stelle ma è anche un problema per la democrazia".