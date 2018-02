M5S: BERSANI, SPADA ARCANGELO è DIVENTATA BOOMERANG

14 febbraio 2018- 18:33

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Impugnare la spada dell'arcangelo giustiziere, poi può diventare un boomerang". Lo dice Pier Luigi Bersani a Carta Bianca sul caso rimborsopoli che ha investito i 5 Stelle. "Apprezzo lo sforzo per una causa meritevole" ovvero i versamenti al microcredito "ma se diventa propaganda o gesto politico, non è più gratis". E comunque "i partiti sono in Parlamento e fanno le leggi. Vuoi fare un intervento per le micro imprese? Fai una legge".