M5S: BONACCORSI, RITIRO DESSì BUFALA, SARà SENATORE

3 febbraio 2018- 20:33

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "La presunta linea dura di Di Maio sul caso Dessì è una bufala: l'imprenditore impresentabile che vive in una casa popolare a 7 euro diventerà senatore grazie al seggio blindato che gli ha dato il Movimento 5 stelle. Dimissioni in bianco o altre fantasiose soluzioni lampo non esistono: una volta al Senato, sarebbe lo stesso Dessì a dover dare le dimissioni, che poi dovrebbero essere comunque ratificate dall'Aula". È quanto scrive Lorenza Bonaccorsi del Pd su Facebook. "Una procedura che richiede - prosegue Bonaccorsi - mesi e mesi, ammesso che l'interessato voglia dimettersi. Cosa che finora ha escluso. Intanto dalle foto in rete viene fuori che Dessì era amico di tutti i principali esponenti M5s: ci sono selfie con la Lombardi, con la Raggi, con Di Battista, nonché le immagini alle manifestazioni sul palco insieme a Beppe Grillo. Ed è stato lo stesso Dessì a dire che il suo caso era noto da anni: altro che i presunti controlli di Di Maio. L'unico modo per evitare che questo soggetto diventi senatore è non votare M5s nel collegio di Latina, Frosinone, Velletri e Fiumicino".