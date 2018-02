M5S: BONIFAZI A DI MAIO, PD HA RESTITUITO SOLDI BUZZI, ECCO BONIFICO

14 febbraio 2018- 16:44

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Capiamo l'imbarazzo di Di Maio sulla truffa dei rimborsi ed il tentativo di spostare l'attenzione su altro: noi i 5000 euro della cooperativa 29 giugno li abbiamo restituiti. Ecco il bonifico che non abbiamo revocato il giorno dopo come fate voi per prendere in giro gli italiani". Lo scrive su twitter il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, postando la foto del bonifico in questione.