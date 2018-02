M5S: BORRELLI, SU GIORNALI ILLAZIONI, MI ACCUSANO DI CONDOTTE MAI TENUTE

14 febbraio 2018- 09:19

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Leggo nella rassegna stampa odierna che in alcuni giornali sono riportate invenzioni fantasiose, pure illazioni pesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute, e che mi indicano come autore di condotte che non ho mai tenuto. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne". Lo scrive su Facebook David Borrelli, europarlamentare ed ex uomo forte del M5S che ieri ha annunciato il passaggio al misto e l'addio ai 5 Stelle.