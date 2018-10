27 ottobre 2018- 15:44 M5S: Bottici, dai giornali bufale che non ci indeboliscono

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - “Anche oggi leggendo i giornali sembra di vivere su un altro pianeta. Con la loro solita litania continuano a rappresentarci come divisi, spaccati. Ma di che stanno parlando? La verità vera è che per la prima volta alla guida dell’Italia c’è un governo, il governo del cambiamento, che fa gli interessi dei cittadini e questo, evidentemente, dà fastidio a qualcuno. Un controsenso, ma noi ormai, abituati come siamo a questo teatrino, non ci stupiamo più di nulla". Lo scrive su Facebook Laura Bottici, senatrice del Movimento 5 stelle e membro del Collegio die questori."Quello che veramente conta -aggiunge- siete voi, che una settimana fa -in 50mila!- a Italia 5 Stelle ci avete fatto sentire tutto il vostro affetto. Per questo andiamo avanti compatti e uniti come mai prima d’ora per raggiungere i nostri obiettivi e portare finalmente questo Paese dove merita di stare”. Di questo i giornali dovrebbero parlare invece di continuare a spargere bufale. Se così facendo pensano di indebolirci li avviso: stanno solo perdendo tempo. Non ci fermiamo!”, conclude Bottici.