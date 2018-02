M5S: CALDEROLI, SE TAVERNA HA PIù VOTI DI DI MAIO SI CANDIDI A PREMIER

4 febbraio 2018- 12:38

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nelle discussioni interne ad altri partiti, ma se per i Cinquestelle uno vale uno non si capisce perché dopo le finte primarie per il candidato premier e dopo le parlamentarie, se la Taverna prende molti più voti di Di Maio allora il candidato premier non lo faccia la Taverna". Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli."Io -aggiunge- la Taverna la conosco, è una romana ruspante, una donna che crede nei valori veri del Movimento 5 Stelle, valori che in parte condivido anch'io, e gli iscritti con il loro voto glielo hanno riconosciuto. Di Maio invece non ha niente di ruspante ed è venuto meno a tutti i principi originari dei Cinquestelle. Facciano loro, contenti loro... ma la Taverna la vedo combattiva come cinque anni fa, mentre Di Maio mi sembra ormai la fotocopia di Renzi e di Gori".