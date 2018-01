M5S: CANCELLERI, CAOS PARLAMENTARIE? DA GIORNALI SOLITE BALLE (2)

18 gennaio 2018- 16:04

(AdnKronos) - "L’unica certezza in questa storia è che i giornali raccontano balle - puntualizza il pentastellato -, non ci sono altre certezze, oltre ovviamente al fatto che questo è stato un altro momento storico di grande partecipazione popolare, unico al mondo. Nessuno lo aveva mai fatto ancora, tranne il MoVimento 5 Stelle ovviamente". Stasera Cancelleri sarà a Bologna all'incontro sull’università, da spettatore e attivista e domani a Pescara per fare il suo intervento di apertura al Villaggio Rousseau. "Parlerò di Amore, Idee e Futuro" conclude.