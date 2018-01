M5S: CAOS PER LE PARLAMENTARIE, 'TUTTO PREVISTO, ESCLUSI NON HANNO REQUISITI'

17 gennaio 2018- 11:19

Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - Tutto previsto. Così dallo staff del M5S spiegano il caos e le proteste montate ieri al via del voto per le Parlamentarie in vista delle politiche del 4 marzo. Dalle 10 di questa mattina sul sistema Rousseau si è tornato a votare ed è molto probabile che come già preannunciato, date le 'code virtuali', si decida per prorogare le votazioni anche a domani, giovedì 18 gennaio, dalle 10 alle 14. Molti infatti gli iscritti che da ieri lamentano di non essere riusciti a votare, un fatto che dallo staff del Movimento danno per "normalissimo" data la mole di accessi contemporanei. Ma quello che ha sollevato più polemiche è l'esclusione di alcuni possibili candidati a Camera e Senato dalle liste della parlamentarie. Attivisti storici si sono lamentati per non aver trovato il loro nome negli elenchi e hanno segnalato invece la presenza di candidati che non avrebbero completato la presentazione dei documenti richiesti dal Movimento per la candidatura. "Non ho mai ricevuto nessuna mail di esclusione. Perché non sono in lista? Le votazioni sono nulle" scriveva ieri sul suo profilo Facebook l'attivista trapanese Monica Modica. "Ho ricevuto tante chiamate perché non mi trovano in lista" faceva eco Daniela Morfino, attivista di Marineo (Palermo). E come loro tanti altri.