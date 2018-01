M5S: CAOS PER LE PARLAMENTARIE, 'TUTTO PREVISTO, ESCLUSI NON HANNO REQUISITI' (2)

17 gennaio 2018- 11:19

(AdnKronos) - Dallo staff del M5S spiegano però che non c'è nulla di 'anormale'. La presentazione della candidatura, dicono, rappresentava una "disponibilità" ma comunque doveva essere vagliata dal Movimento. Insomma le esclusioni riguardano soggetti che non avrebbero i requisiti per essere candidati: da documenti mancanti o non rispondenti al vero su indagini penali e carichi pendenti, a precedenti esperienze politiche, passando anche per feedback negativi provenienti dal territorio. "Molto è cambiato rispetto a cinque anni fa nel Movimento - spiegano - Ci accusavano di una scarso raccordo con la società civile e con il territorio e di aver candidato chiunque, oggi non è più così. Ci sono state delle selezioni". Esclusi anche tutti coloro i quali "hanno cercato di salire sul carro del vincitore" senza mai essersi impegnati davvero nel Movimento. Da non dimenticare poi la possibilità da parte del capo politico, inserita nel regolamento, "di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo l’eventuale parere vincolante negativo sull’opportunità di accettazione della candidatura. Tale parere vincolante può essere espresso fino al momento del deposito delle liste elettorali".