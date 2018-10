30 ottobre 2018- 18:56 M5S: Carelli, non sono un dissidente

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Con mio grande stupore ho visto che oggi qualche organo di stampa mi colloca fra i dissidenti del MoVimento 5 Stelle che contestano la linea di governo. Mai ricostruzione giornalistica fu tanto errata". Lo dichiara Emilio Carelli, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera."La difesa del pluralismo come valore della democrazia di cui sono fermamente convinto e che da sempre sostengo, non autorizza nessuno a farmi fare un improbabile ‘salto della quaglia’ attribuendomi dissidi con il MoVimento che non esistono. Non ho mai pensato di votare emendamenti che non siano quelli proposti o approvati dal governo. Considero prezioso e utile l’appello all’unità lanciato ieri da Luigi Di Maio che faccio totalmente mio e spero che tutti i colleghi parlamentari lo accolgano”.