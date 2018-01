M5S: CARICA ESCLUSI SUI SOCIAL, PARLAMENTARIE FLOP STORICO (2)

18 gennaio 2018- 14:44

(AdnKronos) - "Caro Beppe Grillo - scrive un'altra attivista scottata dall'esclusione - credo proprio che purtroppo il M5S stia implodendo: state cacciando a poco a poco tutti gli storici x dare il posto a chi? Comunque gradirei tanto avere delle chiare spiegazioni sul respingimento della mia autocandidatura alle parlamentarie"."Votano un pugno di iscritti, per gente candidata perché non ha niente di meglio da fare, selezionata a caso e male, su un sistema criticato da chiunque per funzionamento e privacy. Ho visto greggi di pecore più democratici di voi!", commenta un altro sedicente attivista. "Ma perché i risultati si sapranno solo domenica? - chiede un altro follower al garante del Movimento - È pure una votazione elettronica. Se fosse stata cartacea quando si sarebbero saputi? Nel 2028?".Ma c'è anche chi è convinto, e sono in tanti a guardare i commenti, che le parlamentarie grilline siano state "una grande prova di democrazia". "Non sono riuscita a votare - scrive un attivista - ma lo darò il 4 marzo alle urne. Qualche problema tecnico non può certo fermare il sogno di un governo M5S". E sui social spunta anche la voce di chi, seppur escluso, difende il Movimento dagli attacchi. "Se sei un vero 5 stelle non critichi la tua esclusione dalle candidature - scrive Lucio Stella, militante pescarese della prima ora fuori dalle liste - Se sei un vero 5 stelle sai benissimo che chi ha fatto attivismo per anni in genere viene premiato. Se sei un vero 5 stelle non parlerai mai negativamente del Movimento. Se invece sei un povero opportunista... Comincerai a criticare e diffamare".