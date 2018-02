M5S: CASALEGGIO, BILANCIO ROUSSEAU ONLINE, SIAMO TRASPARENTI

8 febbraio 2018- 11:38

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Il bilancio dell'associazione Rousseau "è stato pubblicato per l'anno 2016 ed è disponibile on line con un rendiconto. Se si vuole più dettagliato il rendiconto, volendo si potrebbe anche fare, ma c'è disponibile un bilancio pubblico che è stato anche inviato al Parlamento, nonostante non fossimo obbligati a farlo". Lo sottolinea Davide Casaleggio, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso di una conferenza stampa alla Camera."Questo non mi risulta sia fatto da nessun'altra fondazione o associazione legata ai partiti - rivendica - a dimostrazione di quanto siamo trasparenti nella gestione di Rousseau. Pubblicheremo presto anche i conti del 2017".