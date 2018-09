27 settembre 2018- 08:19 M5S: Casaleggio, convention riservata per parlare di diritti digitali

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Quella che si è svolta nei giorni scorsi è stata una convention "più che segreta, riservata. Gli atti di questa tre giorni di studio saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito di Rousseau Open Academy attraverso una serie di video tematici. Quindi assoluta trasparenza. Sono intervenuti 50 esperti che insieme hanno ragionato sui nuovi diritti digitali, affrontando il tema da diversi punti di vista. Un sociologo ha necessariamente una visione diversa da quella di un ingegnere informatico, per esempio, ma entrambe necessarie". Lo spiega Davide Casaleggio in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Se pensiamo in un arco di tempo anche solo di pochi anni, interrogarsi su come regolamentare alcuni diritti digitali di base per poterli garantire a tutti - aggiunge - è prioritario. Penso per esempio al diritto alla formazione per il digitale nelle scuole, alla identità digitale e al controllo di essa, alla neutralità della rete, alla connessione e all’accessibilità e a molti altri".