M5S: CASALEGGIO, HACKER ETICO? NON ATTACCHEREMO CHI HA AGITO SENZA DOLO

8 febbraio 2018- 11:36

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Non è nostra intenzione attaccare persone che hanno agito senza dolo, ma non ho informazioni per capire ad oggi". Così Davide Casaleggio, in sala stampa a Montecitorio, risponde a chi gli domanda se fosse disponibile a ritirare la denuncia sporta contro l'hacker identificato martedì scorso dalla polizia postale e considerato un pirata informatico 'buono', tant'è che c'è una petizione in Rete a suo sostegno."Lo scorso anno - ricorda Casaleggio - abbiamo subito più attacchi hacker e abbiamo sporto denuncia contro ignoti. La polizia postale sta lavorando, e l'altro giorno ho appreso dalla stampa la notizia che un hacker era stato identificato, una notizia che mi ha reso contento".