16 gennaio 2019- 12:36 M5S: Casaleggio, 'nel 2054 molti lavori spariranno, serve sostegno per tutti'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Nel 2054 molti lavori non ci saranno più. Serve un sostegno per tutti". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio"Dobbiamo prendere atto - spiega il figlio del cofondatore del M5S, presidente dell'Associazione Rousseau - che la direzione è questa già da alcuni decenni e ora sta accelerando. Prima ce ne rendiamo conto, prima possiamo mettere in atto strategie per affrontare questo passaggio con efficacia". Sull'avvento dell'industria 4.0, "tutte le rivoluzioni industriali hanno avuto un forte impatto sulla società e sull'economia - osserva - E' importante capire cosa sta accadendo per anticipare i problemi, ma anche per intercettare le opportunità". In questo scenario, il reddito di cittadinanza è "una misura che ci mette al passo con il resto d'Europa e che intende sostenere l'occupazione attraverso la formazione. Ma non è solo questo. Con l'avvento di nuove tecnologie il rapporto tra produttività e tempo lavorativo, che si traduce in occupazione, è cambiato e in futuro i due fattori saranno sempre più indipendenti. Entro una generazione, molte professioni scompariranno". "Occorrerà istituire - aggiunge - dei meccanismi di redistribuzione del reddito svincolati dall'occupazione che supportino la domanda, altrimenti avremo la massima produttivita' e consumatori con sempre meno capacità di spesa. Possiamo intendere il reddito di cittadinanza anche come un primo passo verso la ridistribuzione alla comunità di questa iperproduttività delle imprese"