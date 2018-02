M5S: CASALEGGIO, NON HO NESSUN CONFLITTO D'INTERESSI

8 febbraio 2018- 11:15

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Ho un ruolo nella Casaleggio associati, è lì che lavoro da anni, mentre nell'associazione Rousseau presto un'attività come volontario, offrendo le mie competenze senza percepire alcuna retribuzione. Non vedo nessun conflitto d'interessi". Così Davide Casaleggio, rispondendo alle domande dei cronisti in sala stampa a Montecitorio.