M5S: CASALINO, NESSUN INCONTRO TRA CASALEGGIO E SALVINI, MAI CON LEGA E ALTRI

15 giugno 2017- 09:49

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "La notizia riportata oggi da 'Repubblica' in cui si parla di un fantomatico incontro tra Davide Casaleggio e Matteo Salvini è destituita di ogni fondamento". Lo precisa Rocco Casalino, coordinatore della Comunicazione del Movimento 5 stelle. "Davide Casaleggio -ripete- non ha mai incontrato Matteo Salvini. Ribadiamo che il MoVimento 5 Stelle non fa e non farà alleanze, nè con la Lega nè con nessun altro".