M5S: CASSIMATIS E FAIDA GENOVA IN UN LIBRO, VI RACCONTO TRADIMENTO DI GRILLO

11 febbraio 2018- 13:56

Roma, 11 feb. (AdnKronos) - “Fidatevi di me”. Finisce così, con questa frase di Beppe Grillo, l’avventura di Marika Cassimatis nel Movimento 5 Stelle. Dopo avere vinto le primarie per la candidatura a sindaco di Genova, Cassimatis viene sconfessata dal leader maximo del M5S, che con un tratto di penna annulla il voto degli elettori grillini. Luca Pirondini sostituì la Cassimatis e perse l’elezione. È uno degli ultimi episodi che in tutta Italia hanno fatto "gridare al tradimento del sogno iniziale di democrazia diretta dal basso", racconta oggi Cassimatis nel libro, edito da Melampo editori, 'Polvere di stelle - un viaggio nella grande illusione'. "Un sogno polverizzato -secondo Cassimatis, da qui il titolo del libro - con le espulsioni degli attivisti a colpi di post scritti sul Blog o di decisioni prese senza rispettare le stesse regole interne del Movimento". Cassimatis, con l’aiuto di varie testimonianze, racconta i progetti e le battaglie dei MeetUp, base fondativa del M5S, "poi abbandonati a favore della creazione di un partito con caratteristiche 'originali' ma con una regia ipercentralizzata. Dove non c’è più 'l’uno vale uno' e manca quella trasparenza tanto pretesa dalla 'vecchia politica' nella gestione dei finanziamenti o nel processo decisionale". "Su tutto aleggia la Casaleggio Associati, con i suoi uffici milanesi accessibili a pochi, ma con un potere illimitato sui militanti e sul partito. Questo libro è un diario, è la storia di un viaggio, di una speranza, di una passione e di una cocente disillusione" che Cassimatis racconta.