M5S: CASSIMATIS E FAIDA GENOVA IN UN LIBRO, VI RACCONTO TRADIMENTO DI GRILLO (2)

11 febbraio 2018- 13:56

(AdnKronos) - Otto capitoli che ripercorrono la vita del M5S, mettendo in luce "sogni traditi e contraddizioni". E in cui trova spazio anche una lunga intervista a Lorenzo Borré, l'avvocato che, con i suoi ricorsi in tutta Italia contro le espulsioni, ha fatto tremare il Movimento, portandolo ripetutamente in tribunale e costringendo i vertici grillini a dotarsi di nuove regole. Oggi Borré è a capo di un comitato che intende togliere nome e simbolo ai 5 Stelle, rivendicando i diritti della vecchia associazione, quella nata nel 2009. Del comitato fa parte anche Cassimatis, "perché - spiega all'Adnkronos - ci crediamo ancora. Nel libro, non a caso, ho citato una frase di Giovanni Falcone: 'Gli uomini passano, ma le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini'"."Il senso del libro è nato perché - spiega l'ex grillina - dopo i fatti di Genova, l'escalation e la rapida metamorfosi che ha investito il Movimento, gli attivisti della prima ora erano delusi e in molti non capivano perché in tanti si scaldassero così. Ebbene, nel mio libro tento di spiegare il tradimento perpetrato: tutti i partiti fanno questi genere di manovre, ma noi dovevamo portare la rivoluzione culturale, con la base che fa politica e senza diktat calati dall'alto".