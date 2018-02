M5S: CASSIMATIS E FAIDA GENOVA IN UN LIBRO, VI RACCONTO TRADIMENTO DI GRILLO (3)

11 febbraio 2018- 13:56

(AdnKronos) - Per questo, "sono partita dai meetup, un tempo vera e propria ossatura del Movimento, dove prevaleva l'assemblea, l''uno vale uno', e l'eletto era solo portavoce tra la cittadinanza, l'assemblea e le istituzioni". Ma a un certo punto, "qualcosa è cambiato. Sono state buttate all'aria tutte le regole, i credo, le battaglie". Un esempio su tutti? "Per noi attivisti storici è difficile accettare che, dopo aver preso pioggia e freddo ai banchetti anti-euro - dice Cassimatis - Di Maio si sia svegliato un giorno cancellando tutto".Il sogno della "democrazia diretta è tramontato, senza parlare poi di Rousseau", la piattaforma che è il cuore pulsante del Movimento: "non si capisce cosa avvenga lì dentro. Anche il garante della privacy ha segnalato che i voti espressi possono essere ricondotti a ciascun votante, per noi è impossibile digerire una cosa simile". "E' stato azzerato il vecchio attivismo - incalza Cassimatis - per mettere gente nuova che è orientata verso altro. Il M5S nato da un sogno nel 2009 non esiste più, ora abbiamo il partito di Di Maio che è tutt'altra cosa. In esso non c'è nulla del messaggio anti-sistema che aveva dato a natali al Movimento, del 'vaffa', di tutto ciò che ci aveva spinto a combattere per un sogno". E sopra di tutto "c'è un azienda - aggiunge l'ex candidata sindaco di Genova puntando il dito contro la Casaleggio associati - una srl che comanda tutto: chi vota il Movimento oggi è come firmasse una cambiale bianco".