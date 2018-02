M5S: CASSIMATIS E FAIDA GENOVA IN UN LIBRO, VI RACCONTO TRADIMENTO DI GRILLO (4)

11 febbraio 2018- 13:56

(AdnKronos) - Infine, il passo di lato di Beppe Grillo, sempre meno presente, sempre più impegnato nel ruolo di padre nobile del Movimento. Una scelta, secondo Cassimatis, "che è dovuta più che altro a una presa di coscienza, alla stanchezza e alla volontà di non essere tirato per la giacca: tutte queste cause in tribunale hanno sfibrato la sua voglia di essere in campo, anche perché, dolente o nolente, tutte le grane giudiziarie finiscono per ricadere su di lui".Un passo di lato, dunque, che a detta di Cassimatis arriva per "mero opportunismo, la voglia di togliersi dagli impicci. Se Grillo avesse voluto fermare il cambio di rotta in atto lo avrebbe fatto prima, invece si è reso complice. Io vedo tante responsabilità, lo giudico dalle azioni che ho sotto gli occhi. Nella mia vicenda, poi, ha violato la regola prima del Movimento, disconoscendo il voto della Rete e azzerandolo. E' il principio stesso del Movimento che così salta. E Grillo, diciamocelo, anziché difendere il M5S ha premuto il grilletto, decretandone la fine".