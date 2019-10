1 ottobre 2019- 20:22 M5S: chiusa votazione interna, D'Uva questore e Iovino segretario d'aula

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Chiusa la votazione interna ai parlamentari 5 Stelle: Francesco D'Uva è stato scelto come questore, in quota M5S, con 81 voti a favore, e Luigi Iovino come segretario d'aula con 45 voti.